Homem vai ao banheiro e furta bolsas de funcionárias de laboratório

Duas funcionárias de um laboratório de exames localizado na área central de Arapongas, norte do Paraná, foram vítimas de furto por um homem que foi até o local e pediu para usar o banheiro. As bolsas das mulheres estavam guardadas no armário da copa, e elas perceberam que os itens pessoais haviam sido levados quando os cartões de créditos começaram a ser utilizados em compras.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (24). De acordo com relato das vítimas, elas teriam deixado as bolsas no armário por volta das 13h30 e, então, foram trabalhar. Aproximadamente duas horas depois, elas começaram a receber notificações via aplicativo bancário relatando compras realizadas nos respectivos cartões.

Neste momento, as trabalhadoras perceberam que haviam sido furtadas. Segundo o boletim de ocorrência, uma outra colaboradora do laboratório informou que um homem esteve próximo ao armário da copa. De acordo com relato, ele teria cerca de 40 anos e vestia calça, camiseta preta e boné claro. Ele chegou no laboratório e teria solicitado informações sobre onde fica o banheiro, e a mulher o orientou.

Diante dos fatos, as vítimas foram orientadas e um boletim de ocorrência registrado.

