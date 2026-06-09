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CRIMINALIDADE

Homem usa tijolo para quebrar vitrine e tentar furtar mel em Arapongas

Suspeito abandonou os produtos e fugiu de mãos vazias ao notar a aproximação de pedestres durante a madrugada

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 07:36:52 Editado em 09.06.2026, 07:36:47
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Homem usa tijolo para quebrar vitrine e tentar furtar mel em Arapongas
Autor Suspeito quebrou vitrine de loja em Arapongas - Foto: Reprodução

Na madrugada desta terça-feira (9), uma loja localizada na Rua Beija Flor, no centro de Arapongas, foi alvo de vandalismo e tentativa de furto. Um homem destruiu o vidro da fachada do estabelecimento para tentar levar cinco frascos de mel de 900 ml, mas a ação foi interrompida antes que ele conseguisse escapar com a mercadoria.

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De acordo com as imagens de segurança que registraram o crime, o invasor usou um tijolo para quebrar a vitrine e acessar os produtos. Ele já havia separado os cinco potes de mel quando percebeu que algumas pessoas caminhavam pela rua e se aproximavam do local. Para evitar o flagrante, o homem abandonou os itens ali mesmo e fugiu correndo para um destino desconhecido.

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM) foram acionadas logo após o crime e realizaram patrulhamento intensivo pela região central. Apesar das buscas pelo suspeito — que vestia uma blusa de cor cinza com capuz laranja e bermuda vermelha —, ninguém foi localizado até o momento.

O proprietário do comércio foi chamado ao local pela polícia para avaliar os danos causados pela quebra da vitrine e registrar oficialmente o boletim de ocorrência. O caso segue para investigação.

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ARAPONGAS investigação criminal POLICIA MILITAR segurança pública tentativa de furto vandalismo
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