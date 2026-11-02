Homem tenta recuperar celular furtado e é ameaçado com foice em Arapongas

Suspeito fugiu após tentar golpear a vítima, que havia ido até sua casa cobrar explicações sobre o sumiço do aparelho

Um homem foi ameaçado com uma foice na manhã deste domingo (1º) após tentar recuperar seu telefone celular, em Arapongas (PR). A confusão foi registrada na região da Estrada Velha (saída para Sabaudia), no bairro Tropical.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que notou a falta do aparelho logo ao acordar. Como havia recebido a visita de um conhecido na noite anterior, ele apontou o rapaz como o principal suspeito e decidiu ir até a casa dele para questioná-lo sobre o sumiço do objeto.



A cobrança, no entanto, não terminou bem. Durante a tentativa de reaver o celular, o suspeito se exaltou, pegou uma foice e partiu para cima da vítima, tentando agredi-la.

Após escapar do ataque, o homem acionou a equipe policial. Os agentes realizaram buscas pelas ruas do bairro, mas o autor das ameaças já havia fugido e não foi localizado. O morador foi orientado pelos policiais sobre os procedimentos para dar andamento à investigação junto à Polícia Civil.