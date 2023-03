Homem tenta matar mulher em Arapongas e foge com os filhos

Da Redação

A prisão aconteceu nesta semana

A delegada da mulher de Arapongas, Camilla Costa, informou ao TNOnline que um homem que tentou matar a esposa foi preso. O suspeito ateou fogo na casa da mulher e fugiu levando os dois filhos do casal.

Conforme a delegada, o crime aconteceu na madrugada do último dia 2, após o casal, que havia reatado a relação há 20 dias, discutir por ciúmes. “Naquela madruga a vítima relatou que houve uma briga por ciúmes e o homem a agrediu com vários socos e chutes, além de tentar estrangular a mulher com um fio de nylon. A vítima chegou a ficar desacordada por duas vezes. Após a agressão, o homem ateou fogo em dois cômodos da casa e fugiu de carro com os dois filhos do casal. A vítima foi socorrida por vizinho e pela polícia”, conta Camilla Costa.

O homem foi encontrado no município de Conchal, em São Paulo, na casa de familiares. Segundo a delegada, a parceria com a polícia Civil do outro Estado foi essencial para a localização do agressor. “Desde o dia 2 de março a gente entrou em desespero para tentar localizá-lo principalmente porque ele estava com as duas crianças, no mesmo dia representei pela prisão preventiva deferida. Tínhamos informações que ele podia estar em dois locais, em Borrazópolis ou em São Paulo no município de Conchal, nos dois locais ele tinha familiares. No sábado fomos em Borrazópolis e não conseguimos localizar. E logo depois recebemos informação que ele de fato teria ido para Conchal. Entrei em contato com a polícia Civil de São Paulo que foi parceira e conseguiram localizar o veículo dele e cumpriram o mandado de prisão. Ele está preso por tentativa de feminicídio e a vítima está mais tranquila. Ele foi preso no começo desta semana”, finaliza. Veja: A delegada da mulher de Arapongas, Camilla Costa, informou ao TNOnline que um homem que tentou matar a esposa foi preso. O suspeito ateou fogo na casa da mulher e fugiu levando os dois filhos do casal. - Vídeo por: tnonline





