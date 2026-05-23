Homem tenta incendiar casa de ex-colega de trabalho em Arapongas
Suspeito teria espalhado um líquido inflamável por toda a residência, que só não pegou fogo porque ele não conseguiu iniciar as chamas
Um homem invadiu uma residência no bairro Jardim Bandeirantes, em Arapongas (PR), na madrugada deste sábado (23), espalhou um líquido inflamável pelo imóvel e tentou atear fogo no local. A tragédia só foi evitada porque o invasor não conseguiu iniciar as chamas.
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De acordo com as informações repassadas à Polícia Militar (PM), o suspeito jogou o líquido tanto na área externa da casa quanto no interior, atingindo diversos móveis e eletrodomésticos da vítima.
A motivação do ataque estaria ligada a desentendimentos do passado. A vítima relatou aos policiais que o autor da invasão é um antigo conhecido e que ambos são ex-funcionários de uma mesma empresa, localizada na cidade vizinha de Sabáudia.
Após falhar na tentativa de incendiar a residência, o homem fugiu em um veículo modelo Chevrolet Corsa, de cor vermelha, antes mesmo da chegada da viatura.
As equipes policiais realizaram buscas por toda a região, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e encaminhado para a Polícia Civil de Arapongas, que ficará responsável pelas investigações e por tomar as medidas legais cabíveis.