Homem tenta incendiar casa de ex-colega de trabalho em Arapongas

Um homem invadiu uma residência no bairro Jardim Bandeirantes, em Arapongas (PR), na madrugada deste sábado (23), espalhou um líquido inflamável pelo imóvel e tentou atear fogo no local. A tragédia só foi evitada porque o invasor não conseguiu iniciar as chamas.

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De acordo com as informações repassadas à Polícia Militar (PM), o suspeito jogou o líquido tanto na área externa da casa quanto no interior, atingindo diversos móveis e eletrodomésticos da vítima.

A motivação do ataque estaria ligada a desentendimentos do passado. A vítima relatou aos policiais que o autor da invasão é um antigo conhecido e que ambos são ex-funcionários de uma mesma empresa, localizada na cidade vizinha de Sabáudia.

Após falhar na tentativa de incendiar a residência, o homem fugiu em um veículo modelo Chevrolet Corsa, de cor vermelha, antes mesmo da chegada da viatura.

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As equipes policiais realizaram buscas por toda a região, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e encaminhado para a Polícia Civil de Arapongas, que ficará responsável pelas investigações e por tomar as medidas legais cabíveis.