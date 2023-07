Homem tenta fugir pelo telhado durante cumprimento de mandado

Um homem tentou fugir pelo telhado de uma residência durante um cumprimento de mandado judicial feito pela Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (14), por volta das 16 horas, no bairro Jardim Baroneza.

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades se dirigiram até a residência do suspeito e foram barrados na entrada por uma mulher. Nesse momento, os policiais avistaram o homem subindo no telhado para tentar fugir do local. Foi dada voz de abordagem e os PMs cercaram as imediações.

Durante as procuras, o homem foi encontrado escondido, agachado em um canto da lavanderia da casa. Ainda segundo o B.O., o homem seria lutador e, quando percebeu a aproximação dos policiais, avançou em direção à equipe. Ele foi contido, algemado e encaminhado para a Cadeia de Rolândia.

O homem teria mandados judiciais pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de veículos e opor-se à execução de ato legal.

