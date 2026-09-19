Homem tenta fugir da Guarda Municipal e acaba preso por tráfico em Arapongas

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (19) suspeito de tráfico de drogas no Residencial Araucárias, em Arapongas. A prisão foi realizada pela Guarda Municipal (GM) logo após o suspeito tentar escapar de uma abordagem correndo para dentro da própria casa.

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A equipe fazia um patrulhamento preventivo perto do ginásio de esportes do bairro quando, ao acessar a Rua Casaca de Couro, viu o suspeito caminhando em direção a um carro que passava pelo local. Ao notar a aproximação da viatura, ele fugiu a pé em direção à sua residência, mas foi alcançado pelos guardas ainda no quintal, perto do portão.

Durante a revista, os agentes encontraram cinco porções de maconha no bolso do suspeito, já embaladas e prontas para a venda. Questionado, ele confessou que estava indo até o veículo na rua justamente para buscar as drogas.

Como a GM já havia recebido denúncias de que a casa funcionava como um ponto de venda de entorpecentes, a equipe fez uma busca no imóvel. Dentro de uma gaveta no quarto do suspeito, os guardas localizaram mais duas porções de maconha idênticas às primeiras, totalizando 144 gramas da droga apreendida.

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No quarto também foram encontrados R$ 685 em dinheiro, dois rolos de plástico filme usados para embalar os entorpecentes e um caderno com anotações financeiras do tráfico. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, junto com todo o material apreendido, onde permanece à disposição da Justiça.