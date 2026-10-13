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TRÁFICO DE DROGAS

Homem tenta fazer Pix para drogas, agride esposa e acaba preso em Arapongas

Vítima teve roupas rasgadas e tentou se defender; agressor ainda reagiu e partiu para cima dos policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem tenta fazer Pix para drogas, agride esposa e acaba preso em Arapongas
Autor Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Uma discussão conjugal motivada por dinheiro para a compra de drogas terminou na prisão de um homem e no resgate de sua companheira na manhã da última segunda-feira (12), no Loteamento Metropolitan, em Arapongas.

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A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que escutaram a briga no imóvel. No local, a vítima contou que o companheiro tomou seu celular para fazer uma transferência bancária via Pix e comprar entorpecentes. Diante da recusa, o homem a atacou, segurando-a pelo pescoço, rasgando parte de suas roupas e deixando marcas de agressão pelo corpo. Para tentar escapar do ataque, a mulher reagiu com mordidas e arranhões.

Segundo a vítima, os desentendimentos no relacionamento são frequentes e causados pelo uso contínuo de drogas por parte do autor, que também costuma controlar as finanças da casa e reter o dinheiro da companheira.

Durante a abordagem policial, o suspeito se mostrou bastante alterado. Ele desobedeceu às ordens da equipe e chegou a agredir os agentes com socos e empurrões. Os policiais precisaram usar a força para contê-lo e algemá-lo de forma segura.

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Ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber tratamento médico devido aos ferimentos do confronto. Em seguida, o agressor foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

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´polícia ARAPONGAS drogas finanças pessoais relacionamentos abusivos violência domestica
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