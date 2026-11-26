Suspeita levou carteira com dinheiro e documentos dentro de veículo no Jardim Primavera, na noite de quarta-feira (25)

Um homem perdeu R$ 750 em dinheiro e seus documentos pessoais após ter a carteira levada por uma mulher na noite desta quarta-feira (25), em Arapongas (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) por volta das 21h50, na Rua Amanaci, no bairro Primavera.

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De acordo com o relato feito aos policiais, a vítima estava em um bar quando decidiu entrar no próprio veículo para conversar com uma mulher, com o objetivo de combinar um programa. Durante o encontro no interior do automóvel, a suspeita aproveitou um momento de distração do motorista e pegou a carteira.

A PM foi chamada até o endereço e registrou o boletim de ocorrência como roubo. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da suspeita ou sobre a recuperação do dinheiro e dos documentos.