Homem tem rosto queimado por água de radiador de carro em Arapongas

Um homem, de 43 anos, sofreu queimaduras no rosto e no braço pela água do radiador de um carro na noite desta quarta-feira (26) em Arapongas, norte do Paraná.

O veículo estava estacionado na Avenida Arapongas e, segundo testemunhas, quando o homem realizava uma manutenção no carro, o reservatório '"explodiu". A água quente do radiador foi em direção à vítima, que sofreu queimaduras e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas informaram que a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

