Homem tem quase R$5 mil roubados enquanto fazia depósito em Arapongas

Um homem foi roubado em Arapongas, no norte do Paraná, enquanto estava realizando um depósito em um banco da cidade, na tarde deste sábado (9). Os criminosos levaram R$ 4.986 da vítima.

De acordo com os policiais, o homem é funcionário de uma loja de móveis e foi até o banco com o dinheiro do malote do caixa do estabelecimento que trabalha.

Quando a vítima começou a depositar o dinheiro, dois homens entraram no banco e encostaram algo nas suas costas dando voz de assalto. Nesse momento ele entregou os envelopes com o dinheiro. Após isso, os homens saíram correndo no sentido a Rua Andorinhas.

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento que os dois suspeitos passam correndo pela rua após o roubo. Segundo a PM, foi feito um patrulhamento após o ocorrido, mas os criminosos não foram encontrados.

