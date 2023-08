Homem tem celular furtado durante entrega de marmita em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

No dia 13 de agosto, às 13h14, a Polícia foi acionada para responder a uma ocorrência de furto na Rua Perdizes, localizada no centro de Arapongas, cidade ao norte do Paraná.

A vítima é um entregador de um restaurante, que relatou que enquanto realizava uma entrega de marmita de seu trabalho, deixou sua motocicleta estacionada em frente ao endereço com o celular encaixado no suporte da moto. Ao retornar à motocicleta, notou que seu celular havia sido furtado.

Embora o local dispusesse de câmeras de segurança, elas não estavam funcionando no momento da ocorrência. A equipe policial registrou o Boletim de Ocorrência e orientou a vítima devidamente após o acontecido.

