Homem tem caminhonete furtada enquanto vai à missa em Arapongas

Uma caminhonete Toyota Hilux foi furtada enquanto o dono estava na missa. O crime aconteceu na noite deste domingo (20), na rua Albatroz, área central de Arapongas. A Polícia Militar (PM), foi chamada.

Conforme relato da vítima, a caminhonete Toyota Hilux de cor prata com placas BEE5F20 — SC teria sido furtada por volta das 19 horas, quando o veículo foi estacionado e quando o motorista retornou às 20h35 para o local, percebeu que a caminhonete havia sido furtada.

No local foi constatado que havia câmeras de segurança que captaram imagens do furto. No veículo estava dois celulares. O proprietário foi orientado sobre os procedimentos posteriores necessários e cabíveis.

