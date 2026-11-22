Veículo estava estacionado de forma irregular e acabou recolhido ao pátio; condutora do carro atingido foi liberada no local

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de sábado (21), na Rua Irataua, na região central de Arapongas, após o ocupante de uma VW Kombi abrir a porta do veículo repentinamente e atingir um Toyota Corolla que passava pela via. A situação se agravou quando a Polícia Militar chegou ao local e constatou que o responsável pelo utilitário não possuía carteira de motorista.

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De acordo com o relato da condutora do Corolla aos policiais, ela trafegava normalmente pela rua quando foi surpreendida pela porta da Kombi sendo aberta de uma vez. A batida inevitável causou danos no para-lama e na porta do passageiro do seu carro.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe policial verificou que a Kombi, além de estar sob responsabilidade de uma pessoa sem habilitação, havia sido estacionada de maneira irregular, parada a mais de um metro de distância da calçada.

Como não apareceu nenhum motorista habilitado para assumir a direção e retirar o utilitário da via, a Kombi foi guinchada e levada ao pátio do órgão de trânsito. A polícia aplicou as multas correspondentes às infrações de trânsito. Já a motorista do Corolla, que estava com toda a documentação em dia, foi liberada no próprio local após o registro oficial do acidente.