Homem se masturba em frente a colégio e menores chamam a PM

A Patrulha Escolar de Sabáudia, no norte do Paraná, foi acionada na manhã de sexta-feira (18) para tentar prender um homem que estaria se masturbando em frente ao Colégio Estadual Hermínia Lupion, área central da cidade.

De acordo com duas menores que estudam na escola e são irmãs, essa seria a quarta vez que o homem comete esse tipo de ato libidinoso. As adolescentes tiraram fotos do suspeito e disseram à Polícia Militar (PM) que já haviam registrado Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher devido aos assédios anteriores. As jovens ainda relataram que o homem espera que elas cheguem no colégio para fazer o ato na frente delas e chega a chamá-las para que vejam.

Funcionários da escola afirmam que não conhecem o suspeito; ele conseguiu fugir e agora é procurado pela polícia.

