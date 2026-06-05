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POLICIAL

Homem relata roubo de celular, mas apresenta versões contraditórias à PM em Arapongas

Vítima afirmou inicialmente ter perdido o aparelho e depois alegou ter sido assaltada por dois suspeitos

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 09:19:54 Editado em 05.06.2026, 09:27:42
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Homem relata roubo de celular, mas apresenta versões contraditórias à PM em Arapongas
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um homem procurou a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (4) para relatar o desaparecimento de um aparelho celular em Arapongas. No entanto, a ocorrência chamou a atenção dos policiais devido às divergências apresentadas pela suposta vítima durante o atendimento.

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Segundo o boletim registrado pela PM, o homem informou inicialmente que havia extraviado um celular Samsung A15, de cor cinza. Pouco depois, porém, mudou a versão e passou a afirmar que teria sido vítima de roubo.

De acordo com o relato, o suposto assalto teria ocorrido na Rua Rouxinol, nas proximidades do antigo lixão. A vítima disse que dois homens um usando mochila preta e outro vestindo blusa vermelha teriam levado o aparelho e fugido em direção ao Colégio Estadual Ivanilde de Noronha.

Apesar da denúncia, o homem não conseguiu fornecer informações mais detalhadas sobre os suspeitos e nem mesmo soube informar o número do aparelho desaparecido. Conforme registrado pela equipe policial, ele apresentou informações desencontradas e certa inconsistência ao descrever a ocorrência.

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Diante da falta de elementos que permitissem esclarecer a dinâmica dos fatos, a Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e realizou os procedimentos cabíveis.

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