Ao saber que o proprietário havia registrado boletim de roubo, o homem compareceu espontaneamente à sede da corporação para esclarecer os fatos

Um homem procurou a Guarda Municipal (GM) na noite deste sábado (28) após descobrir que a motocicleta recebida por ele como pagamento de uma dívida possuía alerta de roubo, em Arapongas. A ocorrência foi registrada por volta das 22h37 na sede da corporação, localizada na Rua Eurilemos, no centro.

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De acordo com a GM, o homem compareceu espontaneamente ao local e relatou que, na sexta-feira (27), pegou uma motocicleta Honda CBX Twister como forma de pagamento de uma dívida antiga contraída por um indivíduo conhecido como "Betão". Neste sábado, no entanto, ele tomou conhecimento de que o proprietário da moto havia registrado um boletim de ocorrência por roubo.

Diante da informação, o homem decidiu procurar a Guarda Municipal para esclarecer a situação. Ele e a motocicleta foram encaminhados à Central de Flagrantes de Arapongas para apresentação à autoridade policial e realização dos procedimentos legais cabíveis.