Homem que morreu em acidente de trabalho em Arapongas é identificado

O homem que morreu vítima de um acidente de trabalho durante a tarde desta segunda-feira (08) em Arapongas, no norte do Paraná, foi identificado como Elissandro vieira da Silva, de 40 anos. Ele era morador de Apucarana e estava na cidade de Arapongas trabalhando em uma empresa terceirizada.

O caso teria acontecido em uma propriedade rural nas proximidades da PR-444. De acordo com informações colhidas no local, o homem morreu após ser atingido por uma telha de zinco enquanto trabalhava.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. No entanto, quando os socorristas chegaram no local o trabalhador estava morto. A Polícia Civil foi acionada para investigar as causas da morte.

