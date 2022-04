Da Redação

Homem que morreu após confronto em Arapongas é identificado

O homem que morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) de Arapongas foi identificado. Jader Fabiano dos Santos, de 31 anos, era morador do município e procurado pela justiça. A troca de tiros aconteceu na noite de segunda-feira (11), Rua Saíra Militar, com a Rua Azulão Verdadeiro, no Bairro Universidade.

Conforme a PM, contra o homem haviam três mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo agravado e posse ilegal de arma de fogo, expedidos pela Justiça de Arapongas.

O confronto:

Após denúncia de posse irregular de arma de fogo, os policiais saíram em patrulhamento pela PR-218 à procura do homem. De acordo com a PM, a equipe viu um Ford Del Rey Belina, que foi citado durante a denúncia, e deu por diversas vezes voz de abordagem ao motorista, mas a ordem não foi acatada.

Conforme o boletim, o carro parou, mas o homem demorou para descer e quando saiu do veículo fez um movimento brusco, se virou para a equipe, sacou um revólver calibre .38 e apontou para os policiais.

Segundo a PM, foi pedido para que o suspeito largasse a arma, mas ele não obedeceu e foi atingido por um dos disparos feitos pela PM. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e confirmaram o óbito.

A Polícia Civil, perícia criminal e Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por questões administrativas.