Homem que estava vendendo drogas na Vila Triangulo é preso

Um homem que estava vendendo pedras de crack na Vila Triangulo em Arapongas foi preso nesta segunda-feira (31). A Guarda Municipal (GM) também apreendeu maconha.

A equipe foi chamada para atender um furto que aconteceu na praça Mauá, durante buscas pela autora do crime, pela Rua Amanaci, a GM flagrou um homem encostado no muro. O suspeito ao ver a viatura jogou algo no chão.

Durante revista foi encontrado na mão do suspeito, dentro de uma embalagem de alumínio, uma pedra de crack e em baixo do boné, uma porção de maconha.

No local onde o suspeito foi abordado, a GM ainda encontrou mais 8 pedras de crack. Já na casa do rapaz, a equipe localizou mais 23 porções de maconha e dinheiro, que seria do tráfico.

A GM realizou quatro apreensões de drogas nesta segunda-feira (31).