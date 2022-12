Homem que cometeu homicídio na véspera de Natal em Arapongas é preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com a polícia, o crime foi cometido no último dia 24, véspera de natal

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, prendeu um homem, de 34 anos, nesta sexta-feira (30), com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, o crime foi cometido no último dia 24, véspera de Natal. O fato foi registrado em um estabelecimento localizado na região do bairro Palmares, em Arapongas.

-LEIA MAIS: Apucaranense passa mal e perde controle da direção em Arapongas

continua após publicidade .

A vítima, Vagner Aparecido Cahun, sofreu dois golpes de faca, foi socorrido e encaminhado ao hospital por amigos. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PCPR, logo após tomar conhecimento dos fatos, iniciou as investigações, colheu as oitivas das testemunhas e as imagens do circuito de segurança do estabelecimento onde ocorreu o crime.

Com os elementos que indicavam a autoria do crime, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado e com a expedição do mandado foi dado cumprimento à ordem judicial nesta sexta.

O suspeito vai responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado, segundo a polícia. O inquérito foi concluído, enviado a Justiça e o autor permanecerá recolhido na Cadeia Pública de Rolândia.

Siga o TNOnline no Google News