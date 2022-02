Da Redação

Homem que atropelou e esfaqueou vítima é preso em Arapongas

Após atropelar e esfaquear Edvaldo Fernandes de Oliveira, de 40 anos, na tarde desta quinta-feira (10), em Arapongas, no Conjunto Monte Carlos, um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) horas após o crime.

Segundo a equipe policial, o suspeito foi localizado após contato com o pai da vítima, que informou que seu filho tinha um colega que possuía um Escort Prata, veículo utilizado durante o atropelamento.

Diante da informação, os policiais foram até a casa do rapaz, que, após ser abordado, confessou o crime. Segundo ele, instantes antes do assassinato, a vítima teria invadido sua residência e ameaçado ele de morte.

Após a ameaça, o homem saiu com seu carro a procura de Edvaldo e o encontrou caminhando. Ele atropelou e, com a vítima caída no chão, desferiu dois golpes de facão na região do pescoço e foi embora.

Ainda segundo o criminoso, ele passou por duas vezes pelo local após o ato e foi a duas empresas de vidros automotivos. Em uma delas, comprou um vidro de spray antes de ir para casa.

O facão, com cerca de 25 centímetros de lâmina, que ainda estava com resquícios de sangue, estava cravado no galho de uma árvore no quintal da residência do autor. O objeto foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Arapongas junto ao homem, que deve responder por homicídio. O carro também foi apreendido e guinchado pela polícia.

Conforme o pai de Edvaldo contou à polícia, seu filho havia sido vítima de um outro atropelamento há alguns dias e estava usando muletas para se locomover.