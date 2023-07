Homem pula muro para fugir da GM após ser visto com crack em Arapongas

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (20), após ter sido flagrado pela Guarda Municipal de Arapongas saindo de uma residência conhecida como ponto de tráfico de drogas. O suspeito chegou a pular o muro de uma casa para fugir das autoridades, mas foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu quando a equipe realizava um patrulhamento pela Rua Columbia, por volta das 21 horas. Os GMs viram o suspeito saindo do local com algo nas mãos e deram voz de abordagem. O homem voltou correndo para dentro da casa, saiu pelos fundos e pulou o muro para a residência de trás.

O suspeito foi localizado escondido no banheiro. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto no quarto ao lado estavam nove porções de crack embaladas em papel alumínio já prontas para venda. A equipe também encontrou mais três porções no caminho que o homem usou para fugir. Outra porção da droga foi encontrada fracionada, porém ainda sem ser embalada.

Ainda conforme o B.O., as denúncias recebidas afirmam que o tráfico de drogas é realizado pelo suspeito. O homem afirmou, porém, que o crack pertence a ele pois seria usuário. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

