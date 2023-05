Homem procurado por roubo e lesão corporal grave é preso em Arapongas

Da Redação

A prisão ocorreu na tarde de domingo

Um homem, de 32 anos, procurado pelos crimes de roubo e lesão corporal grave, foi preso em Arapongas, na tarde deste domingo (21). A Guarda Municipal (GM) realizava patrulhamento pela Rua Ave do Paraíso, na Vila Nova, e abordou o suspeito.

Conforme a GM, o homem já é conhecido no meio policial e contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da cidade. O suspeito foi detido e levado para a delegacia de Rolândia.

LEIA MAIS: Mulher ataca companheiro com facadas em Arapongas; PM foi chamada

Outra ocorrência

Marido agride esposa com filho no colo e na frente dos parentes

Um homem foi preso após agredir a esposa com um pedaço de telha, em Arapongas. A mulher estava com o filho do casal, um bebê, no colo. A violência doméstica aconteceu na frente dos parentes, na Vila Araponguinha. A Polícia Militar (PM) foi chamada no final da tarde de domingo (21).

A mulher contou que marido estava embriagado, que chegou na casa e começou a gritar com os familiares, que para proteger um parente, entrou na frente do marido. O homem estava com um pedaço de telha e atingiu o cotovelo e nuca da esposa, causando também escoriações pelo corpo. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

