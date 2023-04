Homem procurado por crime sexual é preso em Aricanduva

Da Redação

O homem foi preso na noite de sexta

A Polícia Militar (PM) de Arapongas prendeu um homem acuso de estupro de vulnerável. O suspeito era procurado pela Justiça do município e foi detido no começo da noite desta sexta-feira (28), no Distrito de Aricanduva.

A PM, através da Agência Local de Inteligência (P2), realizava patrulhamento pela Rua Cigarrinha do Campo, no distrito, quando flagrou o suspeito, que foi abordado.

Conforme a polícia, contra ela havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Arapongas pelo crime de estupor de vulnerável. Ele foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Rolândia.

Outra ocorrência

Diretor de colégio de Arapongas será sepultado neste sábado

Foi identificada a vítima do acidente registrado madrugada desta sexta-feira (28) no Contorno Norte de Apucarana. Trata-se do professor de educação física de Arapongas Douglas Ercolin Tavares, 38 anos. Ele era o condutor do Peugeot 307 que perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore na PR-170.

Além de professor da disciplina de educação física, Douglas era diretor do Colégio Estadual Ivanilde Noronham localizada na Vila Aparecida, em Arapongas. A notícia da morte do professor deixou a comunidade em choque. Segundo o vice-diretor da instituição, Vagner Chireia, a escola foi comunicada na manhã desta sexta-feira sobre a identificação. "Estamos em choque com a notícia e nos preparando para falar com os alunos", comenta.

O sepultamento do diretor está marcado para às 13h30 deste sábado (29).









