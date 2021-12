Da Redação

Homem põe fogo no guarda-roupas após brigar com mulher

Um homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica contra sua companheira nesta terça-feira (7). O autor colocou fogo dentro do guarda-roupas do casal. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), no bairro Vila Nova, em Arapongas.

Segundo a vítima, seu companheiro foi para um bar e quando retornou, por volta das 22 horas, estava embriagado. Os dois começaram a discutir, pois ela não havia atendido as ligações dele durante a tarde.

Enquanto brigavam, a mulher pegou as roupas do homem e jogou para fora da casa e pediu para que ele fosse embora. Neste momento, o homem botou fogo nas roupas dele e jogou dentro do guarda-roupas, com a intenção de queimar os objetos e a casa, conforme a vítima relatou.

Na sequência, conforme o boletim, o suspeito fugiu do local. Na tentativa de evitar que o fogo se alastrasse, a mulher pegou as roupas que estavam queimando e tirou da casa. A vítima teve ferimentos leves no braço esquerdo. Enquanto a PM realizava o boletim de ocorrência, o homem voltou ao local. A equipe o encaminhou para a 22ª Subdivisão Policial (SDP), de Arapongas.