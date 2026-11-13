Homem perturba ex-mulher e é preso por embriaguez ao volante

Ocorrência foi registrada de madrugada em Arapongas. Condutor estava com a habilitação irregular e o carro com documentação atrasada

Um homem foi preso por suspeita de dirigir embriagado na madrugada de sexta-feira (13), em Arapongas, no norte do Paraná, logo após causar transtornos na casa de sua ex-companheira. A abordagem policial aconteceu por volta das 2h, nas proximidades da Rua Cardeal Amarelo.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente por familiares da vítima para atender a uma denúncia de perturbação do sossego. No local, a moradora explicou que o ex-parceiro não aceita o fim do relacionamento e tem o costume de ir até a residência para causar confusão, principalmente quando consome bebidas alcoólicas. Como a mulher preferiu não prestar queixa contra ele naquele momento, os policiais deram as orientações necessárias e retomaram a ronda pelo bairro.

Minutos depois, a equipe localizou o veículo do suspeito rodando pela região e fez a abordagem. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais evidentes de que havia bebido, como forte cheiro de álcool, olhos avermelhados, roupas desarrumadas, além de demonstrar um comportamento agressivo e arrogante com os agentes.

Ao consultar o sistema de trânsito, os policiais descobriram outras irregularidades. O carro estava com o licenciamento atrasado e a carteira de motorista do homem estava bloqueada, com pendência de um curso de reciclagem.

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Diante das infrações, o veículo foi apreendido e levado ao pátio da PM. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade para que as medidas legais fossem tomadas.