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ARAPONGAS

Homem persegue ex-mulher de carro e agride três pessoas da mesma família no Jardim San Rafael

Suspeito fugiu do local após a jovem usar um cabo de vassoura para contê-lo e chamar a Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem persegue ex-mulher de carro e agride três pessoas da mesma família no Jardim San Rafael
Autor Foto: jusbrasil

Uma mulher, a mãe e o atual namorado dela foram agredidos por um ex-companheiro na madrugada desta segunda-feira (28), por volta das 0h40, no Jardim San Rafael, em Arapongas. A vítima notou que estava sendo perseguida pelo homem enquanto ia de carro até a residência da mãe para buscar as chaves de casa.

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Assim que a mulher chegou ao local, o suspeito desceu do veículo e começou a agredi-la repentinamente, derrubando-a no chão. Ao tentar defender a filha, a mãe da vítima também foi atingida e caiu ao solo. O atual namorado da mulher interveio para conter as agressões e proteger os familiares, mas acabou sendo agredido e sofreu lesões no rosto.

A filha da vítima conseguiu intervir ao acertar o homem com um pedaço de cabo de vassoura, enquanto a mãe solicitava que a Polícia Militar fosse acionada. Ao perceber que a corporação seria chamada, o suspeito entrou no veículo e fugiu em rumo desconhecido.

Segundo o relato das vítimas aos policiais, o comportamento do agressor é recorrente e ele habitualmente foge antes da chegada do socorro ou da polícia. A Polícia Militar realizou patrulhamento no bairro e buscou o suspeito em endereços associados a ele, porém o homem não foi localizado. As vítimas receberam orientação sobre os procedimentos legais e medidas protetivas cabíveis.

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AGRESSÃO denuncia medidas protetivas mulheres agredidas segurança pública violência domestica
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