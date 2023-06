Homem perde R$ 4,5 mil ao tentar comprar motocicleta em Arapongas

Um morador de Mandaguari ficou no prejuízo ao tentar adquirir uma motocicleta em Arapongas, norte do Paraná. O homem, de idade não divulgada, perdeu R$ 4,5 mil em um golpe após ver um anúncio no site de vendas OLX. Um boletim de ocorrências foi registrado nessa quinta-feira (22).

Assim que encontrou uma motocicleta Honda CG 125 à venda, a vítima entrou em contato com o suposto vendedor através do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Eles negociaram a moto e chegaram ao acordo de R$ 4,5 por ela.

Após as negociações, o vendedor combinou um encontro com o comprador em Arapongas para fecharem a venda. A pessoa que se passou pelo vendedor informou que seu irmão estaria presente para finalizar a transação.

Ao chegar em Arapongas, o comprador entrou em contato novamente com o vendedor, que afirmou estar com a motocicleta pronta para concluir a venda. O comprador testou a moto e obteve a confirmação de que o homem que a acompanhava era realmente irmão do vendedor. Em seguida, o comprador realizou a transferência do valor acordado para a conta fornecida pelo vendedor por meio do WhatsApp.



No entanto, após a transação, o indivíduo que estava com a motocicleta se recusou a fornecer o recibo, alegando não ter recebido o dinheiro de seu suposto irmão. Durante uma discussão, o indivíduo revelou que, na verdade, não era irmão do vendedor e que havia inventado essa história porque o golpista o prometeu uma quantia de R$ 2.000. Além disso, ele afirmou que foi ele quem havia anunciado a motocicleta e que o valor correto do veículo era de R$ 6.500,00.

O estelionatário clonou o anúncio da venda da moto, utilizando informações falsas para tentar negociá-la.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Arapongas.

