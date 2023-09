Homem pega faca para proteger mãe de irmão em Arapongas

Um homem precisou defender sua mãe do próprio irmão com uma faca na manhã de sábado (24), segundo informou a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu na Rua Estrelinha Ametista, no Interlagos, em Arapongas, norte do Paraná.

A equipe policial informou que chegou no local e encontrou um rapaz armado com uma faca em frente a uma residência. Ele e o irmão foram abordados e revistados.

Ao encontrar a mãe dos envolvidos, ela contou à polícia que o jovem armado com a faca estava apenas a protegendo do outro filho, autor de agressões contra ambos.

Diante da situação, a PM encaminhou os três familiares, que ficaram feridos, para atendimento médico e, em seguida, foram levados à delegacia. O motivo da confusão não foi informado.

A faca foi apreendida. O agressor foi detido e deve responder por Lesão Corporal.

