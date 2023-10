Homem ouve barulhos de tiros e encontra furos de bala no muro de casa

Um morador de Arapongas, no norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) durante a tarde deste sábado (21) após encontrar perfurações de tiros no muro da casa, onde mora, na rua Curiango Tesoura, no Jardim Columbia.

De acordo com os policiais, o homem afirmou que havia escutado barulhos de disparos de arma de fogo no dia anterior. No entanto, somente quando saiu para fora da residência, na manhã deste sábado, percebeu que haviam perfurações no muro da casa.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrência (B.O), os policiais constataram que ninguém ficou ferido. De acordo com os agentes, o morador recebeu orientações e os fatos foram registrados. Até o fechamento do B.O nenhum suspeitos de ter realizados os disparos foi encontrado.

