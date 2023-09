Homem não paga conta e agride funcionária com soco no rosto em mercado

Uma funcionária de um supermercado de Arapongas, no Norte do Paraná, foi agredida com um soco no rosto por um cliente que tentou sair do estabelecimento sem pagar a conta. A ocorrência de agressão e furto aconteceu na Rua Gaturamo, no Jardim Aeroporto, por volta das 16h49, e foi atendida pela Polícia Militar (PM).

De acordo com relato da vítima, um rapaz vestindo camiseta preta e shorts jeans teria entrado no mercado e colocado diversas mercadorias em uma cesta. Em seguida, ele tentou sair do estabelecimento sem efetuar o pagamento. Nesse momento, a funcionária teria questionado o suspeito sobre o pagamento e pediu que ele mostrasse a nota.

No entanto, o homem agrediu a trabalhadora de 37 anos com um soco no rosto. Ela quebrou um dente e ainda ficou com um hematoma na face. Após a agressão, o rapaz saiu correndo e fugiu tomando rumo ignorado. Apesar as buscas, ninguém foi preso até a publicação desta matéria. Não foi especificado no boletim de ocorrência, se o suspeito fugiu levando as mercadorias.

