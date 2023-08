Homem não aceita fim de namoro e tenta matar mulher em Arapongas

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (6) em Arapongas, no norte do Paraná, após não aceitar o fim do relacionamento e agredir e tentar matar a sua namorada. O caso aconteceu na Rua Perdizes, no centro da cidade.

continua após publicidade

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher afirmou que tentou terminar o relacionamento com o seu namorado, mas o homem não aceitou. E por conta disso, além de xingar a mulher, ele tentou asfixiar ela com uma almofada, mas a mulher conseguiu correr.

LEIA MAIS - Idoso tem parada cardíaca revertida por Samu em bar de Arapongas

continua após publicidade

Porém, o homem foi atrás, derrubou a vítima, realizando mais agressões e tentou asfixiar ela novamente. Após não conseguir mais uma vez, o homem então pegou uma faca e foi para cima para tentar matar a mulher. No entanto, o irmão do homem conseguiu chegar na hora e tirar a faca da mão do agressor.

Os policias afirmaram ainda, que a mulher estava com diversas lesões pelo corpo. A mulher ainda afirmou que já vem sofrendo agressões físicas e psicológicas do seu namorado há cerca de 1 ano e meio.

A PM deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado até a delegacia. A mulher foi levada até a UPA para receber atendimento médico.

Siga o TNOnline no Google News