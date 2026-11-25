Policiais militares de Londrina se deslocaram até o município para cumprir um mandado quando houve o confronto que resultou na morte do suspeito





Um homem de 28 anos morreu no fim da tarde desta quarta-feira (25) após entrar em confronto com uma equipe do Choque do 5º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Londrina, em Arapongas (PR). A ocorrência foi registrada na Rua Topetinho Pavão, no Conjunto Flamingos III. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Os policiais militares haviam se deslocado de Londrina até o município para dar cumprimento a um mandado de prisão contra o homem, relacionado a um roubo. Segundo o tenente Vitor Moura, do 5º Batalhão, assim que o suspeito viu os agentes, ele se se escondeu em uma residência. "Foi feito o adentramento tático para realizar a abordagem do indivíduo, momento em que ele apontou uma arma de fogo para as equipes, reagindo à abordagem, não tendo, então, outra alternativa, senão o disparo de arma de fogo pelas equipes do Choque", disse.

Ocorrência foi registrada no Conjunto Flamingos III - Foto: Reprodução Ocorrência foi registrada no Conjunto Flamingos III - Foto: Reprodução

O tenente também explicou que o homem é conhecido das equipes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), de Arapongas, e já possui ficha criminal. Além disso, junto com ele, foram encontradas porções de maconha.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. A Polícia Científica também foi acionada para realizar os procedimentos necessários.