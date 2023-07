Homem morre em acidente de trabalho em fábrica de móveis de Arapongas

Um trabalhador de uma fábrica de móveis de Arapongas, no Norte do Paraná, morreu nesta quinta-feira (6) após acidente de trabalho. O caso foi registrado em uma empresa localizada na Rua Guaratinga, no Parque Industrial II, na saída para Londrina.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e fez o atendimento da vítima dentro da empresa. O homem, que não teve a idade confirmada, foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Ele teria sido atingido por um compensado de madeira. Segundo o Samu, o trabalhador foi socorrido com ferimentos graves na região do tórax. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu após receber atendimento de emergência no Honpar, segundo informações do próprio Samu.

