Homem morre durante confronto policial em Arapongas

Continua após publicidade

Na madrugada desta terça-feira (25), um homem acabou morte durante confronto com a Polícia Militar, de Arapongas. A ocorrência foi registrada em um casa localizada na Rua Alma de Mestre, na Zona Sul, no Conjunto Habitacional Padre Bernardo.

Conforme informações da PM, dois homens, já conhecidos pelo meio policial, estavam envolvidos com venda de drogas em uma casa localizada no endereço citado. Porém, um deles fugiu e o outro morreu após ser baleado durante o confronto com a polícia.

Segundo testemunhas, o homem estava morando há 30 dias na residência onde foi registrada a ocorrência. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, e do Instituo Médico Legal, de Apucarana, também estiveram no local.