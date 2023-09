Homem morre com golpe de faca após briga familiar em Arapongas

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste domingo (10) por conta da morte de um homem em Arapongas, no norte do Paraná. O caso aconteceu na Rua Cordiqueira, na Vila Aparecida, após uma briga familiar. O suspeito é o padrasto da vítima, que foi preso.

De acordo com os policiais, os agentes foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Chegando no local, eles se depararam com um homem caído no chão. Socorristas do Samu já haviam constatado o óbito.

Segundo os PMs, o padrasto do homem estava ao lado do corpo quando eles chegaram no local. Ele relatou que chegou do forró com a sua esposa e encontrou o enteado nervoso porque o filho dele de 4 anos tinha derrubado uma televisão no chão. Por conta disso, o enteado teria começado a falar que “nada na sua vida dava certo”.

Ainda segundo o padrasto, o homem teria pegado uma faca e ameaçado se matar. Por isso, ele falou que foi para cima do homem para tentar evitar que ele se ferisse, e ambos entraram em luta corporal. Após a briga, a vítima teria saído da casa com um ferimento, deixando rastro de sangue pela casa, quando acabou caindo na calçada.

Conforme os policiais, a mãe da vítima confirmou a versão do seu marido, e afirmou que constantemente o filho falava em suicídio. Os agentes afirmaram ainda que no local estavam os dois filhos, de 3 anos, do homem que morreu.

Tanto o padrasto, como sua companheira, foram encaminhados para a delegacia da cidade.

A Policia Civil investiga o caso.

