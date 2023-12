Homem morre após bater de frente com caminhonete na PR-444

Um homem morreu após o veículo em que viajava rodar na pista e bater de frente com uma caminhonete na rodovia PR-444, em Arapongas (PR) no final da tarde deste domingo (17).

A vítima, que ainda não teve seu nome nem idade divulgados, era ocupante do veículo, que ficou completamente destruído com a colisão frontal.

Equipes de unidades avançadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Serviço Integrado de Atendimento a Traumas (Siate) e da Defesa Civil se deslocaram ao local e prestaram os primeiros socorros às vítimas.

A caminhonete, uma Chevrolet S-10, era ocupada por um casal, que sofreu ferimentos moderados e foi conduzido até o Hospital Norte do Paraná (Honpar) em Arapongas para atendimento médico.



Informações iniciais dão conta de que a caminhonete seguia no sentido Londrina e o veículo ocupado pela vítima fatal seguia no sentido Maringá, quando ocorreu a colisão. Com o impacto, o motorista do carro, que estava sozinho no veículo, morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local e realizou os trabalhos de orientação no trânsito, que ficou lento na região, com ao menos uma das vias interditadas.

