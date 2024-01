Homem mente nome para GM, mas é preso por tráfico em Arapongas

Um homem tentou enganar uma equipe da Guarda Municipal (GM) de Arapongas mentindo o próprio nome, mas acabou preso pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (3), no bairro Parque Industrial. A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento, no momento em que os guardas avistaram um homem conhecido no meio policial e que possuía um mandado de prisão em aberto em um veículo Celta Vermelho.

continua após publicidade

No momento da abordagem, de acordo com o boletim de ocorrência, os agentes de segurança já tinham conhecimento do nome do suspeito, no entanto, quando questionaram o homem, ele mentiu e falou que se chamava "Renan". Os GMs acabaram conseguindo a verdadeira identidade dele e confirmaram a existência do mandado de prisão pelo crime de tráfico.

- LEIA MAIS: Homem é espancado a pauladas até desmaiar por 5 suspeitos em Sabáudia

continua após publicidade

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado para a Casa de Custódia de Arapongas algemado. Ainda conforme o boletim de ocorrência, com ele não foi encontrado nada de ilícito e o Celta não possuía nenhuma pendência administrativa. Um familiar do homem foi chamado para buscar o carro.

Siga o TNOnline no Google News