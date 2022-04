Da Redação

Homem mata esposa e informa crime pelo advogado

A Polícia Civil ainda aguarda a apresentação do homem que assassinou a esposa na noite de terça-feira (26) no Jardim San Rafael em Arapongas. A informação inicial de que ele teria comparecido à delegacia para confessar o crime acabou não se confirmando.

A mulher foi morta com golpes de martelo e também foi atingida por facadas. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, foram acionados no final da manhã desta quarta-feira (27), em Arapongas.

O corpo da mulher foi levado para necropsia no IML. O nome da vítima ainda não foi confirmado pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil.

Segundo informações obtidas na delegacia, o crime foi comunicado pelo advogado do autor do feminicídio aos policiais. Ele teria procurado pelo defensor e informado sobre o assassinato. O marido teria confessado que colocou uma coberta sobre o corpo da mulher e entregou a chave da casa ao advogado. O autor do crime teria prometido se apresentar em breve.