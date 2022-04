Homem mata a mulher e se apresenta à Polícia em Arapongas

Da Redação

A viatura do IML na manhã desta quarta-feira (27), no local do crime

A Polícia Civil, Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados no final da manhã desta quarta-feira (27), em Arapongas, por conta do assassinato de uma mulher, no Jardim San Rafael. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

O corpo da mulher foi levado para necropsia, no IML de Apucarana, já no final da manhã desta quarta (27). Segundo informações iniciais da Polícia, o crime, embora noticiado nesta quarta-feira, teria sido cometido na noite desta terça-feira (26).

O autor do crime, que é marido da mulher, já teria se apresentado à Delegacia de Polícia. Como os levantamentos iniciais no local do crime ainda estão em andamento, as informações não foram detalhadas pela Polícia Civil.

Segundo relatos de vizinhos, o homem teria matado a mulher com golpes de faca, no interior da casa, nesta terça-feira, mas só nesta manhã o caso teria sido descoberto. A mulher teria dois filhos. Há relatos, ainda, de que o autor do crime também teria dado uma marretada na cabeça da mulher.