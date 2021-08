Da Redação

Homem leva três tiros ao sair do trabalho em Arapongas

No começo da manhã desta terça-feira (10), um morador de Rolândia, de 28 anos, estava saindo do trabalho em um frigorífico de frangos localizado na Rua Jurutau, no Parque Industrial II, em Arapongas, quando levou três tiros na região do tórax.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar socorro à vítima, que teve ferimentos considerados graves. Conforme o Samu, ele apresentava três perfurações, uma na região de tórax de dorso a direita, uma na região de tórax anterior e outra na região abdominal.

O próprio trabalhador, que estava consciente e orientado, não soube explicar à equipe o que motivou o fato de ter sido baleado. Ele foi encaminhado pela equipe do Samu até o Hospital Norte Paranaense (Honpar).

Conforme o tenente Mathias, da Polícia Militar, que também esteve no local, foram localizadas oito cápsulas de pistola 380 no local. "A princípio, alguns homens desceram de dois veículos e efetuaram disparos contra a vítima, que foi atentada contra a sua vida em um momento anterior, ou seja, antes desta terça-feira", explica.