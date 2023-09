Homem leva soco no olho da esposa durante discussão; PM foi acionada

Siga o TNOnline no Google News

Um casal, morador da cidade de Sabáudia, no norte do Paraná, teve uma discussão na noite desta terça-feira (26) que terminou em agressão e com a Polícia Militar (PM) sendo acionada. A ocorrência de lesão corporal foi registrada pelas autoridades por volta das 20h27, em uma residência localizada na área central.

O marido foi quem chamou a polícia. De acordo com o relato dele, durante a discussão, a esposa teria dado um soco em seu olho esquerdo, o qual aparentava estar bastante inchado, segundo o boletim de ocorrência. O homem ainda reclamava de dores na mão direita, pois afirmou que teria dado um soco em uma das portas da casa.

Em conversa com os policiais militares, ele relatou que não tinha intenção de representar contra a esposa e desejava apenas ser atendido em um hospital. O pai dele foi até o local e o levou até uma unidade de saúde da cidade para receber o atendimento necessário.

O casal foi orientado e os PMs registraram um boletim de ocorrência.

