Homem leva multa de R$ 3,1 mil por jogar 'restos' de obra em estrada

Um morador de Arapongas foi multado em mais de R$ 3,1 mil após ter sido denunciado por jogar restos de materiais de obra em uma estrada rural da cidade. Os dejetos foram descartados irregularmente na altura do quilômetro 2,5 da Estrada da Mantiqueira.

Nesta quarta-feira (27), por volta das 13h25, a Guarda Municipal de Arapongas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entrou em contato com o suspeito, que seria morador do jardim Paulino Frederigo.

O homem relatou às autoridades que descartou os "restos" da construção na propriedade rural pois não teria conseguido entregar os resíduos em uma empresa especializada. De acordo com o homem, o único dia da semana em que ele poderia fazer o transporte é no sábado, mas a empresa não estaria aberta.

Diante dos fatos, foram realizadas as orientações necessárias e aplicada as penalidades condizentes com a irregularidade. No total, o araponguense precisou arcar com uma multa de R$ 3.120,10. Ele também deverá retirar os materiais descartados irregularmente, sob pena de novas sanções.

