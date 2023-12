Homem leva facada do filho durante discussão com esposa em Arapongas

Uma adolescente de 15 anos deu um golpe de faca nas costas do próprio pai durante uma discussão entre o homem e mãe do jovem, ocorrida na tarde desta sexta-feira (22) em Arapongas, no norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o homem teve apenas um corte superficial, mas foi socorrido pela sobrinha que colou ele em um carro e levou o homem ao encontro de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava na rua Urutau, no centro da cidade.

Os socorristas realizaram atendimento na vítima e encaminharam ela para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após isso, os policiais chegaram a fazer um patrulhamento pela região da casa onde o homem levou a facada, mas o adolescente não foi localizado.

