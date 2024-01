Homem leva facada do amigo após ser convidado para beber em Arapongas

Um homem foi agredido com uma facada no pescoço pelo próprio amigo enquanto os dois consumiam bebidas alcoólicas durante a tarde desta segunda-feira (01) em uma residência em Arapongas, no norte do Paraná. O caso foi registrado em uma casa localizada na Rua Coruja de Carapaça, na Vila Triângulo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Ladrão fica ferido e é preso ao tentar furtar 'corote' em Arapongas

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma viatura da Polícia Militar (PM) compareceram no local. De acordo com os policiais, a vítima afirmou que o amigo chamou ele para ir consumir bebidas alcoólicas na casa dele e o homem aceitou.

continua após publicidade

Quando os dois estavam bebendo na residência, o amigo sem motivo algum, teria desferido um golpe de faca na direção do pescoço do homem. Segundo a PM, no entanto, a agressão teria resultado em lesão leve. Por conta do ferimento, a vítima foi encaminhada para Hospital Norte Paraense (Honpar). Já o autor da facada foi levado para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News