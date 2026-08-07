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ESFAQUEAMENTO

Homem leva cinco facadas no pescoço após briga por bebida no centro de Arapongas

Suspeita confessou o crime e foi presa junto com o irmão; ela usava tornozeleira eletrônica e causou tumulto na delegacia de Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem leva cinco facadas no pescoço após briga por bebida no centro de Arapongas
Autor Homem foi esfaqueado em Arapongas - Foto: Reprodução

Um homem ficou gravemente ferido após levar cerca de cinco facadas no pescoço na noite de quinta-feira (6), na Avenida Arapongas, região central de Arapongas. O crime aconteceu em frente à Igreja Matriz Central e teria sido motivado por uma discussão por causa de uma garrafa de bebida alcoólica.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (07) em Arapongas

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A vítima foi socorrida no local por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, sem condições de prestar depoimento.

A Polícia Militar prendeu os suspeitos — uma mulher e o irmão dela — ainda na cena do crime. Ambos estavam muito alterados e com sinais de embriaguez ou uso de drogas, sendo necessário colocá-los na viatura algemados para garantir a segurança da equipe e deles próprios.

Ao ser questionada, a mulher confessou os golpes de faca. Ela alegou aos policiais que o crime aconteceu porque a vítima tentou tomar a sua garrafa de cachaça. Diante da recusa, o homem teria tentado lhe dar um soco na barriga e, para se defender, ela o atacou no pescoço. O irmão da suspeita também entrou na briga para ajudá-la a agredir a vítima e acabou sofrendo escoriações.

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Após receber curativos médicos para os ferimentos leves, o irmão foi levado para a 22ª Delegacia de Polícia Civil, junto com a mulher. Mesmo detida, a agressora, que já é monitorada por tornozeleira eletrônica pela Justiça, teve um ataque de fúria: chutou as grades da cela e xingou os policiais. Os dois permanecem à disposição da Justiça e o caso segue em investigação.

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ARAPONGAS crime violento discussão facadas investigação criminal POLICIA MILITAR
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