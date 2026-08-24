Homem leva choque da PM após briga por série em Arapongas

Suspeito destruiu objetos de casa e ameaçou matar os animais de estimação antes de avançar contra os policiais

Uma discussão banal sobre uma série de televisão terminou em caso de polícia na noite de domingo (23), no bairro Interlagos, em Arapongas. Um homem foi preso após quebrar pertences da própria residência, ameaçar a esposa e tentar atacar policiais militares, sendo necessário o uso de uma arma de choque para contê-lo.

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De acordo com o relato da vítima, o casal assistia à TV quando divergências sobre o conteúdo do programa deram início a uma briga. O marido, muito alterado, passou a destruir os objetos da casa. Para evitar agressões físicas, a mulher preferiu sair do local temporariamente. O suspeito chegou a pegar o carro da família e ir embora, mas a paz durou pouco.

Assim que a polícia — que havia sido chamada pela primeira vez — deixou o bairro, o homem retornou. Ele voltou a intimidar a companheira e afirmou que iria matar os animais de estimação da família. Aterrorizada, a mulher se escondeu em outra rua e acionou a corporação novamente.

Quando os policiais chegaram pela segunda vez, encontraram o agressor na garagem da residência, com o portão aberto. Segundo o boletim, ele adotou uma postura de enfrentamento, dizendo que "conhecia seus direitos" e que não obedeceria às ordens dos agentes.

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Ao receber voz de prisão pelos crimes de violência doméstica e ameaça, o homem partiu para cima da equipe. Para garantir a segurança de todos, os policiais dispararam uma arma de imobilização por choque.