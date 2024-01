Homem joga lixo em terreno da prefeitura: "Não sabia que era proibido"

Um homem foi denunciado nesta quarta-feira (10) após descartar lixo de forma inadequada em um terreno que pertence à Prefeitura de Arapongas, localizado na Rua Cabaré Canela, no bairro Jardim San Rafael. Uma foto do veículo do suspeito, uma Strada Fire Flex, foi enviada para as autoridades, que conseguiram identificar o autor.

Conforme boletim de ocorrência da Guarda Municipal (GM), no terreno foram encontrados diversos galhos de árvore, restos de móveis inservíveis e espuma. Ao ser questionado, o homem disse que "não sabia que era proibido" jogar lixos naquele terreno, uma vez que "a prefeitura realiza a limpeza constantemente". Ele disse ainda que, por esse motivo, achou que "não havia mal algum".

Após analisarem as justificativas do homem e por os materiais descartados não possuírem grande potencial de poluição, as autoridades apenas notificaram o homem de que ele deveria realizar a limpeza do terreno. Ainda conforme o boletim de ocorrência, não foi aplicada multa.

