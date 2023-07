Homem invade trabalho de ex-mulher e tenta agredi-la

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM), foi chamada após uma mulher ter sido agredida pelo ex-marido em seu trabalho na manhã desta segunda-feira (10), no bairro Jardim Cultura, em Arapongas. Conforme relato da vítima, ela foi casada com o agressor por cinco anos e, há cerca de uma semana se separou do homem.

continua após publicidade

O suspeito então, foi até seu local de trabalho e começou a discutir e ameaçar a mulher, que com medo correu para se esconder. Ele foi atrás dela a empurrou e a enforcou. O homem foi contido pelos funcionários da empresa.

- LEIA MAIS: Bandidos armados com pistola rendem produtor rural; Hilux foi levada

continua após publicidade

No local, a PM encontrou a vítima bastante nervosa, porém sem hematomas, a mulher negou atendimento médico. O agressor fugiu do local, a vítima informou o veículo que o suspeito usava e onde ele trabalhava.

A PM descolou até o local, mas o homem não foi encontrado. Segundo a polícia o homem ainda enviou mensagens após as agressões, dizendo que” O B.O que você está fazendo você vai levar para o caixão”. A mulher, pediu medida protetiva de urgência.

Siga o TNOnline no Google News